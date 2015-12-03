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بدء عبور المسافرين بين مصر وغزة من معبر رفح وسط إجراءات أمنية مشددة

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بدء عبور المسافرين بين مصر وغزة من معبر رفح وسط إجراءات أمنية مشددة بدء عبور المسافرين بين مصر وغزة من معبر رفح وسط إجراءات أمنية مشددة
فتح اليوم، معبررفح أبوابه أمام حركة عبور المسافرين بين وقطاع غزة.

وقال مصدر أمنى، إن حركة العبور بدأت صباح اليوم تحت إجراءات أمنية مشددة لتأمين المسافرين والمعبر، ومن المقرر أن يتواصل تشغيله اليوم وغدا وذلك لعبور العالقين والمساعدات الإنسانية فى إطار تخفيف المعاناة عن الإخوة الفلسطينيين.

وأضاف المصدر، أنه تم إلغاء الإجازات للعاملين فى المعبر، وكذلك الجمارك وإعلان الطوارئ والاستعانة بأطقم عمل إضافية، للتمكن من السماح بمرور أكبر عدد من المسافرين الفلسطينيين العالقين فى الأراضى المصرية والقادمين من غزة فى طريقهم للجانب المصرى.

وأوضح المصدر، أنه سيتم السماح بالسفر للحالات الإنسانية والمرضى وأصحاب الإقامات والتأشيرات.

من جانبه، قال مصدر أمنى، إنه تم فرض حراسة أمنية مشددة حول محيط المعبر أثناء فترة تشغيله إلى جانب تأمين الطريق الدولى العريش رفح أثناء حركة سير العابرين بين مصر وغزة.

وشهدت مدينة العريش منذ الصباح الباكر وصول أعداد كبيرة من المسافرين الفلسطينيين فى طريقهم لغزة .
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