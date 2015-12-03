أخبار عاجلة

صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

وزير الطيران : تخصيص مساحة أرض إضافية لإنشاء مطار رأس سدر

Google+ Print
وزير الطيران : تخصيص مساحة أرض إضافية لإنشاء مطار رأس سدر وزير الطيران : تخصيص مساحة أرض إضافية لإنشاء مطار رأس سدر

الطيار حسام كمال، وزير الطيران المدني

صرح الطيار حسام كمال، وزير الطيران المدني، بأن وافق مجلس الوزراء، على زيادة المساحة المخصصة لإنشاء مشروع مطار رأس سدر، لتصبح مساحة الأرض بالكامل 7681فدان حتى تتناسب مع التشغيل الفعلي والتوسعات المستقبلية للمطار .

وأوضح” كمال “، أن تولي اهتمامًا كبيرًا بمشروعات الطيران المدني، وذلك لما لها من تأثير على زيادة معدلات التنمية والاستثمار، ويعد إنشاء مطار رأس سدر دفعةً كبيرة للتنمية الاقتصادية في منطقة جنوب سيناء، التي تتمتع بالعديد من المقومات الطبيعية، فضلًا عن توفير فرص عديدة أمام المستثمرين، وخاصةً أن مدينة رأس سدر تعتبر مدينة واعدة، نظرًا لقربها من محور تنمية قناة السويس، كما أنها تتمتع بعناصر الجذب السياحي المتباينة لتلبية العديد من الرغبات السياحية المختلفة كالسياحة الترفيهية والعلاجية .

وأضاف وزير الطيران المدني، أن هذا المطار سوف يتم طرحه كمشروعٍ متكامل على المستثمرين، وفقًا للضوابط والمعايير الخاصة بإنشاء المطار، وضوابط التنمية السياحية الشاملة في قطاع رأس سدر، مشيرًا إلى بدء دراسات الجدوى الخاصة بالمطار، تمهيدًا لطرحه على المستثمرين بنظام “BOT من حيث البناء والتشغيل والإعادة .

وكان الوزير، قد صدر قرار جمهوري برقم 63 لسنــة 2015 بتخصيص قطعة أرض محددة، لإنشاء مطار رأس سدر بمساحة 4733 فدان، وتم تقديم طلب لإضافة مساحة من الأرض تبلغ 2948 فدان، والتي تم الموافقة عليها، لتصبح المساحة الإجمالية للمشروع 7681 فدان .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك