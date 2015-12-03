وزير الطيران : تخصيص مساحة أرض إضافية لإنشاء مطار رأس سدر

صرح الطيار حسام كمال، وزير الطيران المدني، بأن وافق مجلس الوزراء، على زيادة المساحة المخصصة لإنشاء مشروع مطار رأس سدر، لتصبح مساحة الأرض بالكامل 7681فدان حتى تتناسب مع التشغيل الفعلي والتوسعات المستقبلية للمطار .

وأوضح” كمال “، أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بمشروعات الطيران المدني، وذلك لما لها من تأثير على زيادة معدلات التنمية والاستثمار، ويعد إنشاء مطار رأس سدر دفعةً كبيرة للتنمية الاقتصادية في منطقة جنوب سيناء، التي تتمتع بالعديد من المقومات الطبيعية، فضلًا عن توفير فرص عديدة أمام المستثمرين، وخاصةً أن مدينة رأس سدر تعتبر مدينة واعدة، نظرًا لقربها من محور تنمية قناة السويس، كما أنها تتمتع بعناصر الجذب السياحي المتباينة لتلبية العديد من الرغبات السياحية المختلفة كالسياحة الترفيهية والعلاجية .

وأضاف وزير الطيران المدني، أن هذا المطار سوف يتم طرحه كمشروعٍ متكامل على المستثمرين، وفقًا للضوابط والمعايير الخاصة بإنشاء المطار، وضوابط التنمية السياحية الشاملة في قطاع رأس سدر، مشيرًا إلى بدء دراسات الجدوى الخاصة بالمطار، تمهيدًا لطرحه على المستثمرين بنظام “BOT من حيث البناء والتشغيل والإعادة .

وكان الوزير، قد صدر قرار جمهوري برقم 63 لسنــة 2015 بتخصيص قطعة أرض محددة، لإنشاء مطار رأس سدر بمساحة 4733 فدان، وتم تقديم طلب لإضافة مساحة من الأرض تبلغ 2948 فدان، والتي تم الموافقة عليها، لتصبح المساحة الإجمالية للمشروع 7681 فدان .