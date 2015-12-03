ضبط مسؤول قروض بجمعية خيرية في سوهاج لاستيلائه على 120 ألف جنيه

تمكنت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن سوهاج، من ضبط مسؤول قروض بجمعية خيرية، استولى على 120 ألف جنيه، من عدد من عملاء الجمعية .

كان اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية، يفيد ورود بلاغ من كلًا من :” منال. ص “، 45 عامًا – سكرتيرة بالإدارة المركزية بجامعة سوهاج، والمقيمة بـبندر أخميم، والمدعوة ” صفاء. م “، 44 عامًا – سكرتيرة بكلية العلوم بجامعة سوهاج، وتقيم جزيرة محروس – دائرة مركز أخميم، وقد وقع عليهما الضرر من قِبل المدعو ” أحمد. خ “، 40 عامًا – مسئول القروض بجمعية تنمية المجتمع بأخميم، ويقيم بندر أخميم، لقيامه باستغلال وظيفته، والاستيلاء على قيمة الأقساط من الشاكيين .

وتم التوصل لصحة الواقعة، عقب إجراء التحريات السرية حول البلاغ، وأضافت التحريات قيام المتهم باستغلال وظيفته في اختلاس مبالغٍ مالية مملوكة للجمعية، التي يعمل بها والاستيلاء عليها، والتربح من عمله بالجمعية، وذلك من قِبل المبلغين وغيرهم من العملاء .

ويذكر أن بلغت جملة المبالغ التي توصلت إليها التحريات، والتي قام المتهم باختلاسها120ألف جنيه، وتم ضبط كافة المستندات الدالة على الواقعة، وكان قد تم تشكيل لجنة فنية مالية وإدارية لفحص البلاغ، حيث توصلت إلى ما انتهت إليه التحريات، وضبط المتهم عقب تقنين الإجراءات .