أخبار عاجلة

صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

ضبط مسؤول قروض بجمعية خيرية في سوهاج لاستيلائه على 120 ألف جنيه

Google+ Print
ضبط مسؤول قروض بجمعية خيرية في سوهاج لاستيلائه على 120 ألف جنيه ضبط مسؤول قروض بجمعية خيرية في سوهاج لاستيلائه على 120 ألف جنيه

أرشيفية

تمكنت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن سوهاج، من ضبط مسؤول قروض بجمعية خيرية،  استولى على 120 ألف جنيه، من عدد من عملاء الجمعية .

كان اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية، يفيد ورود بلاغ من كلًا من :” منال. ص “، 45 عامًا – سكرتيرة بالإدارة المركزية بجامعة سوهاج، والمقيمة بـبندر أخميم، والمدعوة ” صفاء. م “، 44 عامًا – سكرتيرة بكلية العلوم بجامعة سوهاج، وتقيم جزيرة محروس – دائرة مركز أخميم، وقد وقع عليهما الضرر من قِبل المدعو ” أحمد. خ “، 40 عامًا – مسئول القروض بجمعية تنمية المجتمع بأخميم، ويقيم بندر أخميم، لقيامه باستغلال وظيفته، والاستيلاء على قيمة الأقساط من الشاكيين .

وتم التوصل لصحة الواقعة، عقب إجراء التحريات السرية حول البلاغ، وأضافت التحريات قيام المتهم باستغلال وظيفته في اختلاس مبالغٍ مالية مملوكة للجمعية، التي يعمل بها والاستيلاء عليها، والتربح من عمله بالجمعية، وذلك من قِبل المبلغين وغيرهم من العملاء .

ويذكر أن بلغت جملة المبالغ التي توصلت إليها التحريات، والتي قام المتهم باختلاسها120ألف جنيه، وتم ضبط كافة المستندات الدالة على الواقعة، وكان قد تم تشكيل لجنة فنية مالية وإدارية لفحص البلاغ، حيث توصلت إلى ما انتهت إليه التحريات، وضبط المتهم عقب تقنين الإجراءات .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا