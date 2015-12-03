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الزراعة: إزالة 1051 حالة تعد على الأراضى فى الغربية والقليوبية والقاهرة

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الزراعة: إزالة 1051 حالة تعد على الأراضى فى الغربية والقليوبية والقاهرة الزراعة: إزالة 1051 حالة تعد على الأراضى فى الغربية والقليوبية والقاهرة
تمكنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، متمثلة في الإدارة المركزية لحماية الأراضي، من إزالة 1051 حالة تعدِ مخالفة على الأراضي الزراعية اليوم فى محافظات الغربية القليوبية والقاهرة .

وقالت وزارة الزراعة اليوم الخميس ، أن اجمالى المساحات المتعدى عليها بلغت 8 فدانا و10 قيراط ، و8سهم ، واحتلت محافظة الغربية المرتبة الأولى من حيث التعديات التي بلغت 198 حالة، يليها القليوبية بـ 153 حالة، وجاءت محافظة القاهره في المرتبة الأخيرة من حيث عدد التعديات التي بلغت 8 فقط.

وحذرت وزارة الزراعة المواطنين، من التعدي على الأراضي الزراعية، مشددة على تشكيل لجان مرور من الوزارة لإحالة أي مخالفات إلى لجنة التحقيق.

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مصر 365