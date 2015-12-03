الإمارات تحتفل بالعيد الوطنى بحضور ملوك العرب

>أحتفل الإماراتيون أمس الأربعاء، بالعيد الوطنى للإمارات العربية المتحدة ومرور 44 عاماً على الاتحاد وتأسيس الدولة، والذى يوافق يوم 2 ديسمبر من كل عام .

وبمرور 44 عام على إعلان قيام اتحاد الإمارات العربية المتحدة، بعد اجتماع بين حكام إمارات أبو ظبى ودبى والشارقة وعجمان والفجيرة وأم القوين، ورأس الخيمة، واتفاقهم على الاتحاد فيما بينهم.

وأقيمت الاحتفالية فى مدينة زايد الرياضة بالعاصمة "أبوظبى" ، بمشاركة العديد من الملوك و الرؤساء منهم الملك محمد سالمان العاهل السعودى و الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية.