إبراهيموفيتش: هذا ' الوحش ' من أفضل اللاعبين الذين جاورتهم

تحدث زلاتان إبراهيموفيتش نجم باريس سان جيرمان بشكل إيجابي عن أحد اللاعبين الذين زاملهم خلال مسيرته الكروية التي لعب فيها بجوار عدد كبير من نجوم كرة القدم.

فلقد لعب الدولي السويدي إلى جوار ليونيل ميسي وبافل نيدفيد وأليساندرو نيستا ورونالدينيو وأندريا بيرلو وأليساندرو دل بييرو وخافيير زانيتي.

وفي حديثه مع شبكة سي إن إن الأمريكية أشاد "إبرا" بأحد زملاءه القدامي الذي اعتزل كرة القدم لكنهما ساهما معا في تسيد إنتر ميلان في فترة من الوقت للكرة الإيطالية.

ولعب صاحب الأصول البوسنية لأياكس ويوفنتوس وإنتر ميلان وبرشلونة وميلان قبل أن يستقر به الحال في باريس سان جيرمان علما بأنه فاز بالدوري مع كل هذه الفرق.

وقال إبراهيموفيتش:"باتريك فييرا كان وحشا. تعلمت منه الكثير داخل وخارج الملعب حين لعبنا معا".

وأضاف "بالنسبة لي هو أحد أفضل من جاورتهم خلال مسيرتي".