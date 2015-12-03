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ضبط 26 ألف عبوة مشروبات كحولية مجهولة المصدر بسوهاج‎

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ضبط 26 ألف عبوة مشروبات كحولية مجهولة المصدر بسوهاج‎ ضبط 26 ألف عبوة مشروبات كحولية مجهولة المصدر بسوهاج‎

أرشيفية

نجحت مباحث بالتنسيق ومديرية التموين، اليوم الخميس، فى ضبط مدير مبيعات شركة  للمشروبات الكحولية، وبحوزته 26 مليون و424 ألف عبوة مشروبات كحولية مجهولة المصدر، داخل مخزن يعمل بدون ترخيص.

تلقى اللواء أحمد أبوالفتوح مدير أمن سوهاج إخطارًا من مباحث التموين، مفاده ضبط «ج .ظ »32سنة، مدير مبيعات شركة للتجارة والتسويق  المشروبات الكحولية ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج، لإدارته مخزن بدون ترخيص وحيازة خمور مجهولة المصدر والاتجار بها في أماكن غير مصرح بها.

حيث تم ضبط 26424 ألف عبوة مشروبات كحولية مختلفة الأنواع والأحجام، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9331 جنح قسم ثان سوهاج لسنة 2015، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

 

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