ضبط طربة حشيش داخل سيارة فر قائدها هاربا بعد مطاردة مع الشرطة بالبحيرة

تمكن ضباط مباحث البحيرة، برئاسة اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث وإشراف اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، اليوم، من ضبط طربة حشيش داخل سيارة ملاكى فر قائدها هاربا بعد مطاردة عنيفة مع الشرطة بمنطقة صحراوى البحيرة .

ورد لمركز شرطة وادى النطرون المحضر رقم 64 أحوال الإدارة العامة للمرور قسم مرور المنطقة الثانية بالطريق الصحراوى، يتضمن أنه أثناء قيام النقيب عبد الوهاب الدمياطى الضابط بالإدارة والقوة المرافقة بعمل حملة مرورية بالطريق الصحراوى الكيلو 109 اتجاه القاهرة دائرة المركز وحال استيقافه السيارة رقم ق ع 4813 "ملاكى" ماركة ميتسوبشى بيضاء اللون لم يلتزم قائدها، فقام الضابط بمطاردتها وتمكن من ضبط السيارة "جار فحصها" وفر قائدها هارباً بالزراعات .

وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على طربة لمخدر الحشيش، وقطعة صغيرة لذات المخدر، و6 أقراص مخدرة "ترامادول"، حافظة بداخلها بطاقة رقم قومى باسم " م س ح – صاحب شركة للاستيراد والتصدير ومقيم المهندسين – الدقى جيزة ورخصة تسير للسيارة المشار إليها باسم "مبارك. ط" – 6 أكتوبر جيزة.

>وتم تحرير المحضر 236/6749 جنايات مركز وادى النطرون لسنة 2015 .

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