أخبار عاجلة

صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

إصابة طفلة بتسمم إثر تناولها "مبيد حشرى" عن طريق الخطأ بالبحيرة

Google+ Print
إصابة طفلة بتسمم إثر تناولها "مبيد حشرى" عن طريق الخطأ بالبحيرة إصابة طفلة بتسمم إثر تناولها "مبيد حشرى" عن طريق الخطأ بالبحيرة
استقبل المستشفى العام بشبراخيت اليوم، الطفلة صفاء البوصيلى إبراهيم الديباوى، 6 سنوات ومقيمة قرية مستناد دائرة مركز شرطة شبراخيت مصابة بحالة إعياء شديد وقىء ادعاء تناول مادة سامة، وتم تحويلها لمركز السموم بالإسكندرية .

بسؤال والدها الشرطى "البوصيلى إبراهيم الديباوى" من قوة أمن الإسكندرية قسم شرطة سيدى جابر الإسكندرية "راحة خدمة " ومقيم بذات الناحية، قرر بحدوث إصابة ابنته إثر تناولها مبيدا حشريا بالمنزل (خاص برش الأرض الزراعية) بطريق الخطأ، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.

تم تحرير المحضر 14003 /2015 جنح المركز .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365