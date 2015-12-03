إصابة طفلة بتسمم إثر تناولها "مبيد حشرى" عن طريق الخطأ بالبحيرة

استقبل المستشفى العام بشبراخيت اليوم، الطفلة صفاء البوصيلى إبراهيم الديباوى، 6 سنوات ومقيمة قرية مستناد دائرة مركز شرطة شبراخيت مصابة بحالة إعياء شديد وقىء ادعاء تناول مادة سامة، وتم تحويلها لمركز السموم بالإسكندرية .

بسؤال والدها الشرطى "البوصيلى إبراهيم الديباوى" من قوة أمن الإسكندرية قسم شرطة سيدى جابر الإسكندرية "راحة خدمة " ومقيم بذات الناحية، قرر بحدوث إصابة ابنته إثر تناولها مبيدا حشريا بالمنزل (خاص برش الأرض الزراعية) بطريق الخطأ، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.

تم تحرير المحضر 14003 /2015 جنح المركز .