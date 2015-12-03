مصادر: وزارة التجارة تفاوض إسرائيل لإعادة 68 شركة إلى اتفاقية الكويز

كشف مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة، أن وحدة الكويز التابعة للوزارة ستجتمع خلال الشهر الجارى فى مفاوضات مع الجانب الإسرائيلى لمنع شطب إسرائيل 68 شركة مصرية تعمل وفقا لبروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة الكويز، بعد منح إسرائيل مهلة لهذه الشركات لتصحيح الأوضاع حتى تاريخ 30 ديسمبر المقبل.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن إسرائيل حذرت الشركات المصرية ومنحتها مهلة منذ العام الماضى، لكشفها تزوير فواتير شراء المنتج المحلى من إسرائيل كشرط من شروط الاتفاقية للسماح لهم بالدخول للسوق الأمريكية معفاة من الرسوم الجمركية، وطالبتهم بإعادة شراء مدخلات الإنتاج مرة أخرى من إسرائيل مع عدم اعترافها بالفواتير التى تقدموا بها.

وأكدت فى خطابها للجانب المصرى أن الشركات المصرية، اتفقت مع شركة إسرائيلية لتزوير فواتير تبين استيرادهم لمدخلات الإنتاج منها وفقا بمبالغ مالية تم الإتفاق عليها فيما بينهم، مشيرا إلى أن الشركات المصرية أعلنت استعدادها شراء المنتجات بفواتير جديدة، وهو ما سيتم توضيحه فى اجتماع الجانبين المصرى والإسرائيلى .

وأوضح المصدر الذى رفض ذكر اسمه، أن وحدة الكويز تبحث حاليا دخول 18 شركة للصناعات الغذائية المصنعة ضمن إتفاقية الكويز والسماح لها بنفاذ منتجاتها إلى السوق الأمريكية بدون رسوم جمركية، وتم عرض جميع الشروط على الشركات للتفاوض مع الجانب الإسرائيلى على انضمامها، لافتا إلى أن عدد المستفيدين من الكويز فى قطاع الملابس الجاهزة يصل إلى 150 مصنعا.

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