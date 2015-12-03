داود أوغلو: نفعل ما بوسعنا للسيطرة على الحدود مع سوريا

أكد رئيس الوزراء التركى أحمد داود أوغلو، أنهم يفعلون كل ما بوسعهم للسيطرة على الحدود مع سوريا، مفيدا بأن تركيا تعمل مع شركائها فى التحالف الدولى لدحر تنظيم داعش الإرهابى من الجانب السورى من الحدود، وفق ما قالت قناة سكاى نيوز.

وقالت وزارة الداخلية المغربية أمس ،الأربعاء أن تركيا اعتقلت إرهابى شرق البلاد كان سيخصص جزءا من عائدات قرصنة المكالمات لتمويل أنشطة تنظيم داعش وتسهيل عودة مقاتلين إلى أوروبا تحت غطاء لاجئين سوريين.

وأعلنت الداخلية المغربية الأسبوع الماضى أن الأمن اعتقل فى 26 نوفمبر بمدينة وجدة الحدودية مع الجزائر مغربيا وتركيين مرتبطين بتنظيم داعش، و"ثبت" تورطهم "فى عمليات اختلاس المكالمات الهاتفية لإحدى الشركات الوطنية للاتصالات، وذلك باستعمال معدات تقنية متطورة".

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