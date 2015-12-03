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اليوم..شيعة العراق يحييون فى كربلاء أربعينية الإمام الحسين

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اليوم..شيعة العراق يحييون فى كربلاء أربعينية الإمام الحسين اليوم..شيعة العراق يحييون فى كربلاء أربعينية الإمام الحسين

تشهد مدينة كربلاء بالعراق الخميس، إحياء الشيعة ذكرى أربعينية الإمام الحسين بن على حفيد النبى محمد وسط إجراءات أمنية مشددة.

واكتظت مدينة كربلاء 118/ كلم جنوب بغداد/ خلال الأسبوعين الماضيين بأعداد كبيرة من الزوار من داخل العراق وعدد من الدول الإسلامية وغيرها، وفدوا مشيا على الأقدام وعبر رحلات بالحافلات والطيران.

وشكل تدفق الزوار الشيعة من إيران هذا العام مشهدا غير مسبوق حيث تجاوز عددهم بحسب إحصائيات حكومية أكثر من مليونى زائر، دخلوا إلى البلاد عبر المنافذ الحدودية فى محافظات البصرة والعمارة وواسط بعدما قدموا مشيا على الأقدام من المدن الحدودية القريبة من الحدود الإيرانية العراقية.

واتشح الزوار بالسواد وهم يؤدون مراسم الزيارة فى ظل انتشار كثيف للقوات العراقية وحالة استنفار قصوى على طول الطرق المؤدية إلى مدينة كربلاء وفى داخلها، شاركت فيها مختلف صنوف القوات الأمنية والعسكرية ومتطوعى الحشد الشعبى.

ومن المنتظر أن تنتهى المراسم اليوم.

ويعد إحياء أربعينية الإمام الحسين من أهم المناسبات التى يحييها الشيعة فى العراق، وقد أخذت بالاتساع منذ الإطاحة بالرئيس العراقى الراحل السنى صدام حسين الذى كان يضيق على إقامة هذه الشعائر.
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