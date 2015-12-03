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دونالد ترامب ينتقد نشر قوة أمريكية جديدة بالعراق

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دونالد ترامب ينتقد نشر قوة أمريكية جديدة بالعراق دونالد ترامب ينتقد نشر قوة أمريكية جديدة بالعراق

>انتقد دونالد الذى يطمح لنيل ترشيح الحزب الجمهورى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية قرار إدارة الرئيس باراك أوباما إرسال قوة عمليات خاصة للعراق قائلا إن قوامها أصغر من أن يحدث تأثيرا وإنه كان ينبغى تكتم الأمر.

وقال فى تجمع انتخابى فى مناساس بولاية فرجينيا أمس الأربعاء "بصراحة أعتقد أن العدد صغير جدا. إن كنت تعتزم فعل شيء فلتفعله كما ينبغي."

وأضاف أن الإدارة ما كان لها أن تعلن عن موعد إرسال قوات للخارج.

وتساءل "لماذا يقف ويقول: سنرسلهم؟ لماذا لا يرسلهم وهو هاديء؟" وتابع "لم تعد لدينا أى قدرة على المباغتة."

وتجيء تعليقات ترامب بعد يوم من إعلان الإدارة عزمها نشر قوة جديدة تضم حوالى 200 من قوات العمليات الخاصة فى العراق لتنفيذ هجمات على تنظيم داعش هناك وفى سوريا.

وقال ترامب أمام حشد يضم مئات الحاضرين "العدو ليس غبيا... ولم يتم احتواؤه... هو يبحث عن أولئك الرجال والنساء."

ويتصدر ترامب المجموعة التى تسعى للفوز بترشيح الحزب الجمهورى فى انتخابات الرئاسة المزمعة فى نوفمبر عام 2016. وفى استطلاع للرأى أجرته رويترز وإبسوس فى الآونة الأخيرة نال تأييد 29 فى المئة من المشاركين.

وقال الناخبون أيضا إن ترامب هو أفضل مرشح فيما يتعلق بالقدرة على مكافحة الإرهاب. وانتقد ترامب سياسات أوباما حيال تنظيم داعش قائلا "إنه حتى لا يعرف من الذى ينبغى أن يقاتله."
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