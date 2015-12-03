أخبار عاجلة

صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مرشح أمريكى: سأقتل عائلات الإرهابيين للقضاء على داعش

Google+ Print
مرشح أمريكى: سأقتل عائلات الإرهابيين للقضاء على داعش مرشح أمريكى: سأقتل عائلات الإرهابيين للقضاء على داعش
استمرارا لتصريحاته المثيرة للجدل، قال دونالد ، المتنافس الأوفر حظا للحصول على بطاقة ترشيح الحزب الجمهورى فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، إنه سيقتل عائلات الإرهابيين من أجل الفوز بالمعركة ضد تنظيم داعش.

وجاءت تصريحات ترامب بعدما سئل من قبل مضيفيه فى قناة "فوكس نيوز" عن كيفية محاربة داعش مع تقليص عدد الضحايا المدنيين الذين غالبا ما يستخدمهم الإرهابيون كدروع بشرية.

وقال ترامب: "الشىء الآخر مع الإرهابيين هو أن عليك أن تقتل عائلاتهم، فعندما تصل لهؤلاء الإرهابيين عليك أن تقتل عائلاتهم، فهم يهتمون بحياتهم.. وعندما يقولون إنهم لا يهتمون بحياتهم الشخصية، فعليك أن تقتل عائلاتهم".

وتعهد ترامب بأن يهزم داعش، فى حال أصبح رئيسا، وانتقد الولايات المتحدة لخوضها حربا "صحيحة سياسيا للغاية" ضد التنظيم الإرهابى.


>دونالد ترامب يلغى اجتماعا مع قساوسة سود بسبب مخاوف طائفية
>

دونالد ترامب يستعين بأغنية " Skyfall " لـآديل فى حملته الانتخابية
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مساء dmc - الكونجرس يقر قانون يفوض ترامب بإرسال صواريخ محمولة علي الاكتاف "مانباد" مضادة للطائرات

مساء dmc - الكونجرس يقر قانون يفوض ترامب بإرسال صواريخ محمولة علي الاكتاف "مانباد" مضادة للطائرات

مساء dmc - وزير الخارجية الامريكي " ترامب مستعد للتحرك لمواجهة تجاوز الحكومات وأي أطراف أخرى"

مساء dmc - وزير الخارجية الامريكي " ترامب مستعد للتحرك لمواجهة تجاوز الحكومات وأي أطراف أخرى"

الرئيس الصيني يكشف تفاصيل المحادثات مع ترامب

الرئيس الصيني يكشف تفاصيل المحادثات مع ترامب

فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة»

فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة»