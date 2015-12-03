مرشح أمريكى: سأقتل عائلات الإرهابيين للقضاء على داعش

استمرارا لتصريحاته المثيرة للجدل، قال دونالد ترامب ، المتنافس الأوفر حظا للحصول على بطاقة ترشيح الحزب الجمهورى فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، إنه سيقتل عائلات الإرهابيين من أجل الفوز بالمعركة ضد تنظيم داعش.

وجاءت تصريحات ترامب بعدما سئل من قبل مضيفيه فى قناة "فوكس نيوز" عن كيفية محاربة داعش مع تقليص عدد الضحايا المدنيين الذين غالبا ما يستخدمهم الإرهابيون كدروع بشرية.

وقال ترامب: "الشىء الآخر مع الإرهابيين هو أن عليك أن تقتل عائلاتهم، فعندما تصل لهؤلاء الإرهابيين عليك أن تقتل عائلاتهم، فهم يهتمون بحياتهم.. وعندما يقولون إنهم لا يهتمون بحياتهم الشخصية، فعليك أن تقتل عائلاتهم".

وتعهد ترامب بأن يهزم داعش، فى حال أصبح رئيسا، وانتقد الولايات المتحدة لخوضها حربا "صحيحة سياسيا للغاية" ضد التنظيم الإرهابى.

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