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لاعب المقاولون لـ في الجول: هذا هو الفارق بين شحاتة ' الأفضل ' والعشري ' الخبير '

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لاعب المقاولون لـ في الجول: هذا هو الفارق بين شحاتة ' الأفضل ' والعشري ' الخبير ' لاعب المقاولون لـ في الجول: هذا هو الفارق بين شحاتة ' الأفضل ' والعشري ' الخبير '

أوضح محمد زيكا لاعب المقاولون العرب الفارق بين مدربه السابق حسن شحاتة وقائده الحالي طارق العشري الذي تولى مهمة ذئاب الجبل خلفا للمعلم.

وأشاد لاعب الإسماعيلي السابق بالمدربين وتحدث عن الفارق بينهما في أسلوب اللعب في حديثه لـFilGoal.com إذ قال:"أقدر وأحترم كلاهما".

وأضاف "كلاهما مدرب كبير له فكره الخاص ويجيد التعامل نفسيا مع اللاعبين لكنهما مختلفين في الأسلوب".

وأردف "شحاتة هو الأفضل في إفريقيا. يهتم بالاستحواذ على الكرة والتمريرات القصيرة وقرب المسافات بين اللاعبين حتى يحافظ على الكرة".

وأردف "العشري لديه خبرة كبيرة. يهتم باللعب على الجانبين وأسلوبه هجومي إلى حد كبير ويعتمد على القوة البدنية للاعبيه ويميل إلى لعب الكرات الطولية وفتح المساحات في نصف ملعب الخصم".

ويحتل المقاولون المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز الذي سيهبط صاحبه مع نهاية الموسم بعد جمعه لثلاث نقاط فقط من ست مباريات خسر نصفها وتعادل النصف.

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