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اعتقال مسؤولين جدد في «الفيفا» على خلفية قضايا الفساد

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اعتقال مسؤولين جدد في «الفيفا» على خلفية قضايا الفساد اعتقال مسؤولين جدد في «الفيفا» على خلفية قضايا الفساد

اعتقلت السلطات السويسرية، اليوم الخميس، عددًا من مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، وذلك  في إطار تحقيقات تقودها وزراة العدل الأمريكية في قضية فساد ضخمة تعصف بالمنظمة الدولية، حسبما أفادت صحيفة نيويورك تايمز.

وتستهدف الاعتقالات عددا من المسؤولين الحاليين والسابقين في الفيفا على خلفية اتهامات تتضمن غسيل الأموال والاحتيال.

وقالت نيويورك تايمز، بحسب ما نقلته “سكاي نيوز عربية” إن من بين المقبوض عليهم رئيس اتحاد أميركا الشمالية والوسطى (كونكاكاف) ألفريدو هاويت، ورئيس اتحاد أميركا الجنوبية (كونميبول) خوان أنغل نابوت.

وقال الفيفا في بيان إنه على علم بالإجراءات التي اتخذتها السلطات الأميركية والسويسرية وإنه يتعاون بشكل كامل مع التحقيقات.

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