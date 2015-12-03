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حبس المطربة بوسى 6 سنوات وكفالة 11 ألف جنيه لتحرير شيكات بدون رصيد

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حبس المطربة بوسى 6 سنوات وكفالة 11 ألف جنيه لتحرير شيكات بدون رصيد حبس المطربة بوسى 6 سنوات وكفالة 11 ألف جنيه لتحرير شيكات بدون رصيد
قضت محكمة جنح الهرم بالحبس 6 سنوات غيابياً للمطربة الشعبية والممثلة ياسمين محمد شعبان الشهيرة بـ"بوسى" وكفالة 11 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، لاتهامها بتحرير شيكات بدون رصيد، فى القضيتين المقيدتين برقم 21034 سنة 2015، والأخرى المقيدة برقم 20353 سنة 2015.

وكان المحامى تامر أبو سريع، وكيلاً عن المدعى بالحق المدنى وليد محمد عاشور، أقام دعوى اتهم فيها الفنانة بوسى بتحرير شيكات بدون رصيد لصالح موكله، كلاهما بمبلغ مالى قدره مليون وسبعمائه ألف جنيه، وذكر فى دعواه أنه حينما تمت المطالبة ودياً بالمبلغ من المطربة رفضت السداد ما دفعه لرفع دعوى قضائية لمقاضتها.

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