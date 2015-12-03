غلق الطريق الصاعد للمقطم يومى الجمعة والسبت من 8:00 صباحا حتى 5:00 مساء

أعلن د.جلال مصطفي سعيد محافظ القاهرة بأنه تقرر غلق الطريق الصاعد والنازل لهضبة المقطم ،يومي الجمعة والسبت القادمين من الساعة 8 صباحاً حتى 5 مساء ،وذلك إستكمالاً لأعمال إزالة الصخور المقلقلة وتهذيب الهضبة وتثبيتها بمعرفة شركة المقاولون العرب ،بناء على توصيات اللجنة العليا المشكلة بمعرفة المحافظة ،والتي تضم عدد من الأساتذة والخبراء في مجال هندسة التربة والجيولوجيا والهندسة .

وأضاف المحافظ فى بيان اليوم ، بأن ما يتم تنفيذه هو إستكمال لأعمال تثبيت الهضبة وحمايتها وهو من الأعمال الاستباقية ،التي تقوم بها المحافظة لتحقيق السلامة والأمن للمواطنين .

ومن جانبه أشار اللواء عبد السميع وهدان رئيس حي المقطم بأنه تم التنسيق مع الادارة العامة لمرور القاهرة ،لغلق الطريق الصاعد والهابط للمقطم من مدخل القلعة على أن يتم وضع الارشادات اللازمة للمواطنين ،لإستخدام الطرق البديلة كطريق الأوتوستراد أو الدائري أو محور الشهيد طوال فترة عمل الشركة .