جامعة قناة السويس ضمن أفضل 200 جامعة عالمية

كشف موقع " بريكس تايمز هاير للتعليم العالي و الاقتصادات الناشئة عن ترتيب الجامعات العالمية لعام 2016 و تصنيفه لأفضل الجامعات على مستوى العالم ويحظى هذا الموقع بتقدير وثقة عاليتين في الأوساط التعليمية، ورصد الموقع مئات الجامعات في دول العالم، وأعد قائمته بأفضل 200 من الجامعات استنادا إلى عدة معاير تقيس السمعة الأكاديمية المحلية والعالمية والأداء البحثي وعدد الطلاب ونسبة الطلبة للطالبات وعدد الوافدين وأعضاء هيئة التدريس بالنسبة للطلاب.

واحتلت جامعة قناة السويس المركز 181 متساوية في الترتيب مع جامعة الإسكندرية من مصر وجامعة أمريتا بالهند وجامعة جيانجسو بالصين متقدمة على جامعة القاهرة التي احتلت المركز 185.

وأكد الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة، فى بيان له اليوم، أن هذا التميز واحتلال الجامعة لهذه المرتية العالمية يرجع إلى جهد جميع العاملين بالجامعة وإخلاصهم ورغبتهم الكبيرة فلا تقدم جامعتهم وحرصهم على تطبيق المعايير العالمية في أسلوب التعليم والبحث العلمي مؤكدا سعى الجامعة ورغبتها ان تتبوأ المكانة المرموقة بين الجامعات.

وأضاف رئيس الجامعة أن التكامل بين جميع قطاعات الجامعة له اكبر الأثر في تقدم الجامعة ونهضتها .

>وفى التصنيف نفسه احتلت جامعة بكين الصين المركز الأول ثم جامعة تسينغهوا الصين و لومونوسوف الفيدرالية الروسية وجامعة موسكو الحكومية وجامعة كيب تاون جنوب إفريقيا وجامعة تايوان الوطنية تايوان وجامعة ويتواترسراند جنوب أفريقيا وجامعة الصين للعلوم والتكنولوجيا في الصين وجامعة تشجيانغ الصين وجامعة ساو باولو من البرازيل و جامعة شنغهاي جياو تونغ الصين.

الجدير بالذكر أن مؤسسة تايمز هاير للتعليم العالمية، تأسست في عام 2004، وتقديم القائمة النهائية لأفضل الجامعات في العالم، وتقييمها عبر التدريس والبحوث والنظرة الدولية والسمعة للجامعة .