شريف إكرامي: لا يوجد حارس أوحد في مصر

يرى شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي ومنتخب الفراعنة أنه لا يوجد حارس هو الأفضل في مصر حاليا مثلما كان عصام الحضري في فترة ما هو الأساسي دائما في الفريق الأول.

ويعتقد إكرامي أن تقارب المستوى بين حراس المرمى حاليا لا يفرض واحدا منهم بشكل مستمر في التشكيل الأساسي للفراعنة وأنه يرفض إطلاق هذا اللقب على شخص بعينه.

وتجرى مقارنة مستمرة في المنظومة الرياضية المصرية بين إكرامي وأحمد الشناوي حارس الزمالك حول أيهما الأفضل والأجدر بحماية عرين الفراعنة.

ويعتمد هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر على الشناوي أساسيا في المباريات الأخيرة ويضم المهدي سليمان لاعب سموحة كحارس ثالث بالفريق.

وقال حارس المارد الأحمر لقناة النهار عقب فوز فريقه وديا على دبي الأربعاء:"الحضري كان حارس مصر الأول في فترة من الوقت تحديدا من 2006 إلى 2010 لأنه خاض وقتها كل المباريات تقريبا".

وأضاف "أما الآن فستجد أن كل الحراس لعبوا عدد متقارب من المباريات مع منتخب مصر. ليس بالضرورة إذا لعبت أساسيا بعض المباريات أن يطلق عليك لقب حارس مصر الأول".

وأتم "لا يوجد حاليا حارس أوحد في مصر هو الأفضل دون منازع".