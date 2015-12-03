بالصور.. تراكم 800 ألف طن من السكر داخل مصانع القصب بالصعيد

تشهد مصانع السكر بمحافظة أسوان وإقليم جنوب الصعيد، تراكم كميات كبيرة من السكر المنتج من زراعات القصب، مع انطلاق موسم حصاد قصب السكر.

وأكد جمال قرقور، رئيس جميعة منتجى القصب بمحافظة أسوان، أن مخزون السكر ارتفع بشكل غير مسبوق فى مخازن مصانع شركة السكر فى صعيد مصر، ويقدر بحوالى 800 ألف طن، وعلى الرغم من ذلك ترفض وزارة التموين – على حد قوله - سحب هذا السكر من المخازن.

وأشار إلى أن هناك لغز حول لجوء الحكومة إلى استيراد السكر من الخارج، رغم تكدس هذه الكميات الهائلة من السكر داخل مخازن المصانع منذ العام الماضى، مؤكداً أن مصنعى سكر كوم أمبو وإدفو بمحافظة أسوان يتراكم بداخلهما نحو 200 ألف طن من السكر.



>