مقتل 41 من الميليشيات و6 من المقاومة فى معارك بتعز جنوب اليمن

>أعلن المجلس العسكرى بمحافظة تعز، أن 41 من عناصر ميليشيات الحوثيين وصالح قتلوا وجرح العشرات منهم فى المعارك التى شهدتها جبهات القتال فى تعز بين قوات الجيش الوطنى والمقاومة المدعومين بقوات التحالف العربى والميليشيات المتمردة.

وأوضح المركز الإعلامى للمجلس فى تقريره اليومى عن سير العمليات العسكرية لتحرير المحافظة أن 6 من عناصر الجيش والمقاومة قتلوا فى العمليات وأصيب 13، كما قتل 6 من المدنيين فى القصف العشوائى للميليشيات على الأحياء السكنية، وأصيب 8 آخرون.

وأضاف المركز أن طائرات التحالف قصفت الليلة الماضية تجمعات للميليشيات فى منطقة نجد قسيم غرب المدينة والحوبان ومعسكر الإذاعة وحوش المرتفعات شرق المدينة.

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