ضبط 352 قضية تهرب ضريبى بقيمة 4.5 مليار جنيه

تمكنت شرطة التهرب الضريبى من ضبط (352) حالة تهرب، بلغت فيها جملة المعاملات مبلغ (4,659,311,356 جنيه)، كما تم ضبط (192) حالة، بلغت فيها جملة المعاملات مبلغ (2,221,637,321 جنيه) وضبط (148) قضية تهريب بضائع أجنبية الصنع لعدم وجود المستندات الدالة على سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها.

كما تم ضبط (362) سيارات لمخالفتهما قانون الإعفاءات الجمركية و(1104) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى على مستوى الجمهورية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده، وجارى عرضها على النيابة العامة.