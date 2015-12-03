لو بتستخدمى الملاعق السيليكون فى الطبخ..6 نصائح لتجنب أضرارها

منتجات السيليكون باستخداماتها المختلفة، انتشر استخدامها فى الفترة الأخيرة، سواء كانت أوانى طهى سيليكون تتحمل حرارة الأفران، أو أدوات مستخدمة كالملاعق والمغرفة وأدوات طبخ مختلفة.

الدكتور محمد عيسى استشارى الباطنة حدثنا عن هذه الأدوات وطبيعتها، موضحا أن درجات جودة السيليكون المحتمل للحرارة العالية مختلفة، فهناك ذات الجودة العالية التى لا تتفاعل بالحرارة، وأخرى منتشرة فى الأسواق وعلى الأرصفة بأسعار زهيدة، منخفضة الجودة وتتفاعل مع الطعام والحرارة، ويصبح الطهى بها، أو فيها أمر خطير يهدد صحة الأسرة.

وأوضح الدكتور محمد أن هذه الأدوات والأوانى منخفضة الجودة، تتفاعل مع الطعام إما بفعل الحرارة عند الطهى، أو عند تخزينها فى الثلاجة، ويصبح الشخص تدريجيا عرضة للإصابة بأمراض معوية كالتهاب المعدة، وترسب هذه التفاعلات بالأمعاء، كما يسبب ضعف المناعة وضعف عناصر الغذاء لتفاعلها بشكل خاطئ مع الطعام لتسحب فوائده، المواد غير الصحية وتفاعلاتها يهدد بتأكسد الجسم، ولذا إليك عدة نصائح لاستخدام السيليكون ومنتجاته:

1)تجنبى تماما الأنواع الرديئة واختارى أدواتك من أماكن موثوقة بدرجة جودة عالية.

>2)لا تخزنى الطعام فى الثلاجة بداخل أوانى سيليكون، ويفضل استبداله بالبايركس.

>3)لا تتركى الطعام داخل الفرن بعد الانتهاء من طهيه فى الأوانى السيليكون

4)إذا كنتى تستخدمين أدوات طبخ كالملاعق السليكون لا تتركيها داخل الإناء أثناء الطهى، بل قلبى بها الطعام وابعديها عن مصدر السخونة.

>5)اغسلى منتجات السيليكون جيدا بنقعها أو باستخذام فرشاة تنظيف أو ليفة، ولا تستخدمى سلك المواعين المعروف.

>6)اهتم بالتخلص من أدوات السيليكون بعد مرور عام من استخدامها المنتظم، ولا تفرطى فى الاحتفاظ بها لسنوات حتى لا تتغير خواصها