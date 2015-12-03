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اليوم..المؤتمر السنوى الثالث لأمراض الكلى بطب سوهاج

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اليوم..المؤتمر السنوى الثالث لأمراض الكلى بطب سوهاج اليوم..المؤتمر السنوى الثالث لأمراض الكلى بطب سوهاج
ينظم قسم أمراض الباطنة بكلية طب سوهاج، اليوم الخميس المؤتمر السنوى للجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكلى، الذى يعقد للمرة الثالثة بسوهاج تحت عنوان "الجديد فى أمراض الكلى".

وذكر الدكتور نبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج أن فعاليات المؤتمر تستمر ليومى 3 ، 4 ديسمبر الحالى بالقاعة الزجاجية بمقر الجامعة.

وأكد الدكتور على طه القرياتى أستاذ أمراض الكلى ورئيس المؤتمر، أن أكثر من 90 عضوًا من أساتذة أمراض الكلى بمختلف الجامعات المصرية، سيشاركون فى المؤتمر، منها جامعات القاهرة وعين شمس والمنصورة والزقازيق والإسكندرية، وطنطا، والمنيا، وأسيوط وقنا بجانب أكثر من 300 طبيب متخصص فى أمراض الكلى من مستشفيات وزارة الصحة والباطنة بسوهاج وأسيوط وقنا.

وأشار رئيس المؤتمر إلى أن المؤتمر سيناقش ما توصلت إليه الأبحاث فى مجال أمراض الكلى وعمليات زراعة الكلى كما سوف يناقش الامراض المزمنة التى تصيب الكلى مثل السكر والضغط وكيفية حماية الكلى من هذة الامراض.

وسيتم تنظيم ورش عمل عن التقييم النسيجى للكلى لقسم الباثولوجى ، وبرنامج تثقيفى لهيئة التمريض التى تعمل فى مجال الكلى، كما سيقام اليوم العالمى للكلى داخل الجامعة وبميدان العارف بسوهاج وذلك لتوعية الطلاب والمواطنين بأمراض الكلى وكيفية الوقاية منها.

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