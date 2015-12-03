دعوى تطالب بإلغاء قرار منع خبير اعلامى سويدى من دخول مصر

أقام أشرف فارس الغول دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تطالب بالسماح للطاعن بدخول البلاد ورفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر ، واختصمت الدعوى التى حملت رقم 11879 لسمة 70 قضائية وزير الداخلية بصفتة .

وقالت الدعوى ان الطاعن أجنبى سويدى الجنسية من أصل فلسطينى ويعمل خبير فى مجال الاعلام ودخل وخرج من جمهورية مصر العربية اكثر من مرة وذلك بعد ان حصل على الاقامة المؤقتة وفقا للقانون رقم 89 لسنة 1960 والقرارات الصادرة من شأن دخول وإقامة الأجانب فى جمهورية مصر العربية .

>وتابعت الدعوى أنه وعند قدوم الطاعن من خارج البلاد وبعد حصولة على تأشيرة دخول البلاد من ميناء القاهرة الجوى، تم منعه من دخول البلاد وتم الشطب على التأشيرة بالدخول وعند السؤال عن سبب المنع من الدخول لم يعلن بالسبب القانونى لذلك وتم ترحيلة خارج البلاد بالرغم من حصول الطاعن على تأشيرة دخول وفقا للقانون 89 لسنة 1960 وتم إدراج اسمه على قوائم الممنوعين من دخول البلاد وذلك دون سند من القانون أو الواقع.

وأضاف الدعوى أن القرار الصادر بمنع الطاعن من دخول البلاد صدر مشويا بالعيب البطلان فضلا عن اساءة استعمال السلطة واخيرا ينتفى فيه ركن السبب والغاية وجديرا بالالغاء.

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