المملكة تؤكد على أهمية توحيد الجهود الدولية في مواجهة التطرف والإرهاب

عقد أعضاء مجلس الشورى رؤساء اللجان المتخصصة بالمجلس برئاسة عضو المجلس صاحب السمو الأمير د. خالد بن عبدالله المشاري آل سعود في مقر المجلس بالرياض أمس اجتماعاً مع سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى المملكة الدكتور جوزيف ويستفول.

وفي بداية الاجتماع رحب سمو الأمير الدكتور خالد المشاري بالسفير الأميركي والوفد المرافق له مؤكداً عمق العلاقات بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية, في مختلف المجالات, وبخاصة العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والكونغرس الأميركي.

وتطرق سموه إلى جهود المملكة في تعزيز السلام الدولي واهتمام المملكة بالتواصل والتنسيق مع المجتمع الدولي لمواجهة الإرهاب الذي تصدت له المملكة وواجهته بكل حزم إدراكاً منها بخطر هذه الآفة على الأمن الوطني والاستقرار الدولي، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - أكدت ومازالت تؤكد على أهمية توحيد الجهود الدولية في مواجهة التطرف والإرهاب.

من جانبه أكد السفير الأميركي خلال اللقاء العلاقات التاريخية ومتانتها بين الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية مشيراً إلى سعي بلاده وحرصها على تطوير العلاقات مع المملكة في كافة المجالات.

وأشاد السفير الأميركي بما تقوم به المملكة في مجال مكافحة الإرهاب وتجفيف مصادره مشيرا إلى أن المملكة من أفضل الدول التي طورت أنظمتها وقوانيها مما أسهم في تسريع وتيرة التنمية بالمملكة.

وأكد السفير الأميركي على أهمية التبادل الثقافي والاقتصادي بين البلدين ودوره في تعميق العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، واستعراض علاقات التعاون بين البلدين الصديقين في شتى المجالات.

كما تم بحث سبل تعزيز العمل والتعاون الثنائي على صعيد العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والكونغرس الأميركي، وتفعيل الزيارات المتبادلة بين المجلس والكونغرس بما يسهم في دعم التعاون والعمل المشترك بين الجانبين.

وتطرق المجتمعون إلى الوضع الأمني في المنطقة وتنديدهم بالتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية في عدد من الدول العربية وبخاصة في مملكة البحرين واليمن والعراق وسوريا.