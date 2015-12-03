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جمعية البر بالبرك تبني تسعة مساكن للمحتاجين

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جمعية البر بالبرك تبني تسعة مساكن للمحتاجين جمعية البر بالبرك تبني تسعة مساكن للمحتاجين

    استكملت الجمعية الخيرية بمحافظة البرك بناء تسعة مساكن بأكثر من 600 ألف ريال لعددٍ من المستفيدين من خدماتها.

أوضح ذلك نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد عامر الغبيشي، حيث بين أن هذا التبرع السخي جاء من مؤسسة آل الجميح الخيرية "بمبلغ قدره 630 ألف ريال".

وقدّم "الغبيشي" شكره وتقديره باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة والمستفيدين على هذا الدعم السخي الذي أثلج صدورهم وأدخل البهجة والسرور إلى أنفسهم بتهيئة المسكن المناسب.

وأضاف "الغبيشي" أن هناك من يحتاج إلى الدعم لبناء المزيد من المساكن، مشيراً إلى أن عدد المتقدمين والذين ما زالوا ينتظرون قرابة 31 أسرة، وكلنا أمل بتواصل الداعمين لمثل هذه الأعمال الخيرية مع الجمعية لإطلاعها على العديد من المشاريع التي تنتظر الدعم على حساب الجمعية رقم: 5980000263608010123000sa”.

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