مقتل جندى سودانى وجرح اثنين آخرين بجنوب اليمن

>صرح مصدر فى المقاومة الجنوبية فى محافظة لحج بجنوب اليمن، بأن جنديا سودانيا قتل فى المعارك التى جرت بين المقاومة اليمنية من جانب، وميليشيات الحوثيين وصالح من جانب أخر فى منطقة الشريجة على الحدود بين محافظتى لحج وتعز.

وقال قائد نصر المتحدث باسم حبهة القتال فى منطقة العند بلحج فى تصريحات نقلتها صحيفة "عدن الغد" الالكترونية أن الجندى السودانى قتل فى المواجهات التى وقعت أمس وأصيب جنديان سودانيان وتم نقلهما إلى المستشفى للعلاج.

وأضاف "قائد" أن المقاومة والقوات السودانية قامت بعملية لاقتحام الشريجة لتطهيرها من بعض جيوب الميليشيات وجرت معارك استمرت حتى الساعات الاولى من صباح اليوم الخميس.