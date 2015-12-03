الاتصالات السعودية وإريكسون تسهمان في تطوير تجربة العملاء

وقعت شركة الاتصالات السعودية اتفاقية تعاون مع شركة إريكسون، لتوفير نظم مبتكرة لدعم الشركات والعمليات (OSS/BSS)، تضمن للاتصالات السعودية الاستفادة الدائمة من أحدث مزايا المنتجات المتاحة، وبموجب هذا التعاون، ستضع إريكسون خبراتها تحت تصرف الاتصالات السعودية للمساهمة في دفع عجلة التحول نحو موجة جديدة من تجارب العملاء عالية الجودة. وتبلغ مدة الاتفاقية الموقعة ثلاث سنوات، ستشهد تقديم نماذج خدمات تخصصية جديدة توفر للاتصالات السعودية الدعم حسب الحاجة، على نحو يضمن خفض الأطر الزمنية لتوسيع المشاريع وتبني ميزانيات أكثر قابلية للتنبؤ، وتعزز مكانتها في صدارة السوق التنافسية والمتغيرة باستمرار، و ضمان أفضل التجارب للعملاء. وأوضح م. عبدالله الزمامي نائب الرئيس لقطاع الشبكة في شركة الاتصالات السعودية عقب توقيع الاتفاقية أن مستوى الإقبال على الاتصالات المتحركة في المملكة يشهد مستويات عالية جداً، ونعمل بالتعاون مع إريكسون على تنويع خدماتنا من خلال ايجاد حلول وخدمات إضافية، ومواصلة الريادة للسوق. من جانبه قال علي عيد رئيس شركة إريكسون في المملكة "لقد شهدت المملكة نمواً كبيراً في جوانب قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لدرجة أنها أصبحت من أسرع الأسواق نمواً في منطقة الشرق الأوسط، وتحرص الاتصالات السعودية على مضاعفة جهودها لريادة هذه السوق المزدهرة، حيث سيمنحها هذا الاتفاق الذي يمتد لثلاث سنوات ميزة الاستفادة من أحدث منتجاتنا وخدماتنا فور توفرها في السوق.

وستستفيد الاتصالات السعودية من الميزات المتاحة ضمن الإصدارات المستقبلية من منتجات إريكسون في مجال نظم دعم الشركات والعمليات، وسيتم توفير الأنظمة والخدمات الجديدة فور إتاحتها للمشغلين، وذلك ضمن مجالات تشمل حلول إريكسون لإضافة الرصيد، وإضافة الرصيد للإنترنت السريع المتحرك، ومنصة إريكسون لتوفير الخدمات المتعددة، ومحركات إريكسون للتطوير، وحلول التحكم بالدورات والسياسات، وحلول إريكسون لإدارة الكتالوغ، وإدارة الطلبيات. يشار إلى أن الاتصالات السعودية وإريكسون ترتبطان على مدى 14 عاماً الماضية بعلاقة ناجحة، شهدت تحقيق سلسلة من الإنجازات، وساهما في رسم ملامح قطاع الاتصالات في المملكة، حيث تضمن منتجات متطورة ومبادرات لتطوير الشبكة وعروض المبتكرة لخدمة العملاء.