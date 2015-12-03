مديرو وضباط السجون بالمملكة يتدربون على الجودة والإبداع

أوضح مدير السجون بالمنطقة الشرقية اللواء سعد بن محمد العتيبي انه تم إقامة دورة تحت عنوان " الجودة والإبداع " بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بسجون المنطقة الشرقية "بصيرة" بفندق كورال بالخبر، حضرها مديرو ادارات سجون محافظات المنطقة الشرقية وبعض القيادات من منسوبي سجون مناطق المملكة.

وقال مدير مكتب “بصيرة” للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بسجون المنطقة الشرقية أحمد الدولجي، أن هذه الدورة التدريبية تأتي ضمن البرنامج التطويري الذي يستهدف الضباط والأفراد العاملين بإدارة السجون بالتعاون مع مديرية السجون بالشرقية، مبيناً أن هذا البرنامج يعد تطويراً لخبراتهم وتعزيزاً لما يمتلكون من قدرات مميزة في التعامل مع الموظفين والنزلاء مضيفا أن الدورة هدفها إكساب المشاركين المعارف والمهارات اللازمة التي تمكنهم من تحقيق الجودة والإبداع بالعمل.

يذكر بأن الدورة قدمها الدكتور أيوب بن خالد الأيوب من الكويت واستمرت مدة يومين، وفي ختامها تم تسليم الشهادات لمنسوبي السجون ودرع تذكاري للدكتور أيوب الأيوب، والذي بدوره ثمن ماتقوم به مديرية السجون من دورات تدريبية من شأنها تنمية مهارات العاملين، كما قدم جزيل شكره للمكتب التعاوني للدعوة والارشاد " بصيرة " على حسن تنظيمهم وتعاونهم.