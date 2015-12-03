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سلطان بن سلمان يطلع على جهود أمانة الرياض في مجال التراث العمراني

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سلطان بن سلمان يطلع على جهود أمانة الرياض في مجال التراث العمراني سلطان بن سلمان يطلع على جهود أمانة الرياض في مجال التراث العمراني

    شرف صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني افتتاح جناح أمانة منطقة الرياض (الراعي البلاتيني) في المعرض المصاحب لفعاليات ملتقى التراث العمراني الوطني الخامس الذي يقام من 18-21 صفر 1437ه في محافظة بريدة بمنطقة القصيم.

وقد استمع سموه  لشرح من م. عبدالله بن أحمد العسكر وكيل أمانة منطقة الرياض لشئون بلديات المنطقة عن مبادرات ومشاريع امانة منطقة الرياض في المحافظة على التراث العمراني التي تمثلت في عدد من مشاريع التصاميم والدراسات التي تقوم بها ادارة المحافظة على التراث العمراني بالادارة العامة للدراسات والتصاميم.

وعبر م. عبدالله العسكر عن سعادته بتشريف اصحاب السمو الملكي الامراء افتتاح جناح الامانة داعيا، المولى العلي القدير ان يحفظ ولاة امرنا ويمدهم بالعون والسداد والتمكين.

من جهته ذكر م. فواز بن علي الغامدي مدير ادارة المحافظة على التراث العمراني بأمانة منطقة الرياض انه ووفقا لتوجيهات معالي أمين منطقة الرياض الدائمة بالاهتمام بالتراث العمراني والمعماري لمنطقة الرياض لكونها احد اهم ركائز التراث المعماري بالمملكة لارتباطها الوثيق بتوحيد المملكة العربية على يد المؤسس المغفور له الملك عبدالعزيز رحمه الله، وقد تمثل ذلك بحرص معاليه على المشاركة الفاعلة في الملتقى ودعم معاليه ومتابعته المستمرة لمشاريع الادارة وتوجيهاته في المشاركة في كافة المعارض والملتقيات ذات العلاقة وعرض تجربة الامانة في المحافظة على التراث المعماري واعادة تأهيله واحيائه ويؤكد معاليه دوما التنسيق والاستفادة من تجارب وخبرات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في ذلك.

كما ذكر ان امانة منطقة الرياض (الراعي البلاتيني) تشارك في هذا الملتقى باستعراض بعض اهم مشاريعها في مجال التراث العمراني مثل مشروع تطوير عرقة القديمة ومشروع تطوير حي الشميسي ومشروع حصر المواقع التراثية في محافظات منطقة الرياض التي لاقت استحسان الزوار.

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