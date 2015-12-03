الأوقاف تعلن عن حاجتها لـ34 موظفا قياديا على مستوى القيادات العليا

أعلنت الأمانة الفنية التابعة للجنة الدائمة للوظائف القيادية بوزارة الأوقاف، عن حاجتها لـ34 موظفا قياديا على مستوى القيادات العليا للدولة لخلو العديد من الوظائف القيادية، وفتحت التقديم للمتوفرة فيهم الشروط من موظفى الوزارة ومن الخارج بشروط.

وجاءت فى مقدمة الوظائف التى أعلنت عنها الوزارة، بموجب الإعلان رقم "3" للعام الحالى، منها أكبر 4 مناصب تالية لمنصب الوزير بالدرجة الممتازة لشغل وظيفة رئيس قطاع "وكيل أول وزارة" بالديوان العام للوزارة فقط، وعدد 15 وظيفة بالدرجة العالية لشغل وظيفة رئيس إدارة مركزية "وكيل وزارة"، بالديوان العام والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية والمديرات الفرعية، وعدد 15 مدير عام بالديوان العام وعلى نفس الدرجة مدير عام بالأقاليم لإدراة مدريات درجة ثانية "ب" لا يتولاها وكيل وزارة.

وتتلقى الوزارة طلبات التقديم باليد باسم وزير الأوقاف فى موعد أقصاه 15 يوماً من تاريخ النشر والإعلان على الموقع أو الصحيفتين الرسميتين الورقيتين أيهما تنشر على العنوان التالى، وزارة الأوقاف ـ ش صبرى أبو علم ـ باب اللوق – الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية – الأمانة الفنية للجنة الدائمة للقيادات – الدور الثان.

وأعلنت وزارة الأوقاف عن حاجتها لشغل الوظائف القيادية التالية وفقاً لأحكام القانون رقم (18) لسنة 2015 م بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية من بين الذين تتوافر فيهم الشروط والخبرة والكفاءة العلمية والعملية فى 3 أنواع من الدرجات الوظيفية، على الدرجات الممتازة، و العالية، و مدير العموم، حسب التصنيفات الفنية والمسميات الوظيفية قصر الإعلان وظائف 4 منهم للعمل بالديوان العام و 30 أخرى للعمل بالديوان العام والدواوين الفرعية، ممن تتوفر فيهم الشروط من أبناء الوزارة ومن غير العاملين فى الوزارة.

وكانت الشروط العامة لشغل الوظائف المطلوبة، مع مختلف الدرجات مع خصوصية التصنيف الوظيف، كالتالى.. الحصول على مؤهل عال مناسب، و الخبرة المناسبة، و قضاء مدة بينية فى وظائف الدرجة الأدنى مباشرة تختلف حسب كل وظيفة يتم التقديم لها.

وتناولت الأوقاف عدد من الشروط العامة لراغبى شغل الوظائف المعلن عنها للجميع من داخل وخارج الوزارة طبقاً لبطاقة الوصف الوظيف، وهى: قدرة فائقة فى التوجيه والقيادة ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها، و اجتياز التدريب اللازم للإعداد لشغل الوظيفة بنجاح، و التأهيل العلمى والمؤهلات الإضافية من تقارير أو بيانات الأداء عن السنوات السابقة.

وطلبت "الأوقاف" استعراض الخبرة الزمنية النوعية، و الوظائف الإشرافية التى شغلها المتقدم، الدورات التدريبية "مدتها ـ نوعها ـ مكانها"، و العلاوات التشجيعية التى حصل عليها، و خطابات الشكر والتقدير، و الجزاءات أن وجدت، و أى بيانات أخرى يريد المتقدم إضافتها.

وطلبت "الأوقاف" المتقدمين للوظائف المذكورة تقديم بيان عن أبرز الإنجازات للمتقدم وإسهاماته فى مجال التخصص والقدرة على الابتكار وإجادة لغات أجنبية والمعرفة بعلوم الحاسب الآلى وسابقة العمل بالمنظمات الدولية والإقليمية والاشتراك فى المؤتمرات وإعداد البحوث مدعماً بالمستندات المؤيدة، اقتراحات لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسة، وعدد 6 شخصية حديثة مقاس "4 ×6"، و صورة بطاقة الرقم القومى.

وشددت "الأوقاف" على أن تكون جميع المستندات المقدمة من أصل وست صور ويحتوى الملف الأصلى على أصل المستندات وكل صورة منها بغلاف، وللمتقدم الحق فى التقدم على 3 وظائف كحد أقصى، شريطة أن يقدم لكل وظيفة الملف الذى يناسبها.

وبالنسبة للمتقدمين من الخارج "أصل المؤهل العلمى ـ شهادة خبرة ـ أصل شهادة الميلاد"، وبالنسبة للمتقدمين من المديريات الإقليمية عليهم التقدم ببيان حالة وظيفية مستخرج من الإدارة العامة لشئون العاملين بالديوان العام، بحيث لا تقبل أى طلبات غير مستوفاة للشروط المشار إليها.

وقالت "الأوقاف" لراغبى التقدم لشغل إحدى الوظائف المشار إليها استيفاء نموذج طلب لشغل الوظيفة ويمكن الحصول عليه من الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، وبيان حالة رسمى يوضح ما ذكره المتقدم لشغل إحدى الوظائف القيادية الـ34.

وبالنسبة للشروط الخاصة اشترطت "الأوقاف" فى المستوى الأول على المتقدمين من الداخل ومن الخارج مدة بينية لا تقل عن 18 عاماً للمتقدم لشغل وظيفة رئيس قطاع "وكيل أول وزارة" وهى الوظيفة التالية لمنصب الوزير وعدد المناصب الخالية بها 4 وظائف وهى وظائف: الدرجة الممتازة، للعمل رئيسا لقطاع الشئون الدينية، و رئيس قطاع الخدمات المركزية، و رئيسق قطاع مكتب الوزير، و رئيس قطاع شئون المديريات الإقليمية، وذلك لبطاقة الوصف الوظيفى.

وتناول الإعلان شروط خاصة بوظيفة الدرجة العالية لشغل وظيفة وكيل وزارة بمسمى رسمى حسب بطاقة الوصف الوظيفى كرئيس إدارة مركزية متخصصة، قضاء مدة بينية فى وظائف الدرجة الأدنى مباشرة "مدير عام" لا تقل عن سنة واحدة للمتقدمين من الداخل ومن الخارج مدة بينية لا تقل عن 17 عاماً، لراغبى شغل وظائف وظيفة رئيس إدارة مركزية بالديوان العام والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، فى مواقع رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية، و رئيس الإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف، و الإدارة المركزية لشئون مديريات الوجه القبلى، و رئيس الإدارة المركزية لشئون مديريات الوجه البحري، وئيس الإدارة المركزية لشئون السيرة والسنة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وعلى نفس الدرجة رئيس إدارة مركزيو وكيل الوزارة ومدير مديرات مستوى "أ" بمحافظات، الجيزة، والفيوم، وأسيوط، و الأقصر، والبحيرة، وكفر الشيخ، والقليوبية، والغربية.

وتطرقت الوزارة، إلى شروط خاصة براغبى شغل درجة مدير عام إدارة عامة بالديوان العام والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ومدرعاء عموم بالأقاليم لمديرات درجة ثانية "ب" لا يشغلها إلا مدراء عموم، قضاء مدة بينية وظيفية فى الدرجة عام على الأقل لشغل وظائف، الشئون الإدارية، و الشئون القانونية، و التخطيط والبحوث، الإعانات والبحث الاجتماعى، و الأمن، وشئون العلاج والخدمات الطبية "مستشفى الدعاة"، وخدمة المواطنين، وسط القاهرة، و الترجمة والنشر، و تجميع وتحقيق المخطوطات، الإعلام والعلاقات الإسلامية، و البعثات والوافدين، وتولى قيادة مديرات مستوى "ب" على نفس الدرجة، فى الوادى الجديد، ووكيل مديرية لشئون الدعوة والبر مستوى "أ" على نفس الدرجة، فى القليوبية، والبحيرة، والجيزة، والإسماعلية.