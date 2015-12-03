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تداول أنباء عن حركة تغييرات واسعة بالمحليات ورؤساء الأحياء بالدقهلية

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تداول أنباء عن حركة تغييرات واسعة بالمحليات ورؤساء الأحياء بالدقهلية تداول أنباء عن حركة تغييرات واسعة بالمحليات ورؤساء الأحياء بالدقهلية
إستمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "صحافة المواطن"، للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية، وتوثيقها بالصور والفيديو، أرسلت إحدى القراء، صورًا ضوئية ترصد قيام محافظ الدقهلية، حسام الدين إمام، اليوم الخميس، بإصدار حركة تغييرات واسعة لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والأحياء والمدن والوحدات المحلية داخل نطاق المحافظة، وذلك وفق قرار رقم 744 لسنة 2015.

شاركونا فى تحرير المواد الصحفية بإرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة لنشرها بالموقع والجريدة المطبوعة،ليتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات بإسم القراء، عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com، أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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