تداول أنباء عن حركة تغييرات واسعة بالمحليات ورؤساء الأحياء بالدقهلية

إستمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "صحافة المواطن"، للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية، وتوثيقها بالصور والفيديو، أرسلت إحدى القراء، صورًا ضوئية ترصد قيام محافظ الدقهلية، حسام الدين إمام، اليوم الخميس، بإصدار حركة تغييرات واسعة لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والأحياء والمدن والوحدات المحلية داخل نطاق المحافظة، وذلك وفق قرار رقم 744 لسنة 2015.

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