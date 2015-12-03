خطبة الجمعة غدا تطالب العرب بضرورة التضامن والوحدة لمواجهة الإرهاب

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة غد الجمعة، لدعوة الدول الأعضاء فى جامعة الدول العربية للتضامن العربى والولاء الوطنى فى مواجهة الإرهاب، لحماية الأمن القومى العربى وتحقيق المصالح المشتركة فى مواجهة التنظيمات الإرهابية الراغبة فى الفتك بأوطاننا.

كما تطلق وزارة الأوقاف قافلتين دعويين بالحدود بجنوب سيناء وواحة سيوة بمحافظة مطروح لمواجهة التشدد، تتوحد جميعها فى الحديث عن ضرورة حتمية التضامن العربى فى مواجهة الإرهاب.

ويصلى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بمسجد اليقين بواحة سيوة بمحافظة مرسى مطروح، خلال فعاليات افتتاح المسجد، حيث ينقلها التلفزيون المصرى عبر الزميل وليد الحسينى على الهواء مباشرة بقناتيه الأولى والفضائية المصرية، وتشمل الشعائر تلاوة للقارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوى.

وتتضمن دعوة التضامن العربى فى خطبة وزير الأوقاف،:" التضامن عسكريا وثقافيا و انشاء التكتلات الاقتصادية و فى المجال الاعلامى، وحشد الطاقات واستثمار الخبرات والعقول"، مدللا على ذلك بدعوة الإسلام إلى الوحدة والتعاون، وخطورة التفرق والإختلاف، والمطلب الشرعى والواجب الوطنى بالولاء للوطن، و التضامن العربى والإسلامى وحتميته، والآثار الإيجابية جراء التضامن العربى فى مواجهة الإرهاب والتحديات.

ويخطب الشيخ محمد غنيم على الهواء مباشرة للقناة الثانية المصرية وينقلها الدكتور على عبد الحليم، كما يخطب الشيخ سعيد مسعد من مسجد المقطم بميدان النافورة بالمقطم، وعادل المراغى بمسجد النور بالعباسية، ومظهر شاهين بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير.

ويخطب محمد الشيلانى بمسجد الفتح برمسيس، و محمود القاضى بالسيدة زينب، و مصطفى نوارج بالسيدة نفيسة، و أسامة الحديدى بمسجد الإمام الحسين، ومحمد القاعود بمسجد عمرو بن العاص، ومحمد سالم أبو عاصى بمسجد قاهر التتار، و يخطب أحمد تميم بالحمد بالتجمع الخامس، و محمد أبو بكر بمسجد السلطان أبو العلا، و خالد صلاح الدين بمسجد الخلفاء الراشدين بمصر الجديدة، وأحمد مهران بالرحمن الرحيم.

وتستعد وزارة الأوقاف حاليا لإطلاق 3 صفحات، عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، بـ3 لغات لمخاطبة أكبر شريحة ممكنة من شعوب العالم، تفند فيها الفكر المتطرف، ومن المنتظر أن تكون الصحات باللغات الـ3، هى: الإنجليزية، والفرنسية، والألمانية، تستهدف من خلالها تصحيح صورة الإسلام، وتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى شريحة من الغرب عن المسلمين، كما تولى الأوقاف المحافظات الحدودية فى مطروح وشمال وجنوب سيناء أهمية كبرى فى القوافل الدعوية التى يترأسها الوزير الجمعة وفتح باب نقل العاملين إليها واعتماد تعيينات للعمالة بها منذ أيام وعقد مسابقة الصوت الندى والفهم السوى لحفاظ القرآن الكريم بجنوب سيناء خلال أسابيع بحضور علماء الدين من أنحاء العالم.

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