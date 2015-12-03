مفاجأة.. مشاجرة وراء "مجزرة كاليفورنيا" وسقوط 14 قتيلا فى أمريكا

ذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية، أن مجزرة حادث إطلاق النار بولاية كاليفورنيا، كانت خلال احتفال كان يقيمه أفراد الطاقم الصحى فى منطقة سان برناردينو واندلع خلاله شجار، حسب الشرطة.

وأوضحت الصحيفة، أن أحد الضالعين فى حادث إطلاق النار الذى أوقع 14 قتيلا الأربعاء فى سان برنادينو بكاليفورنيا يدعى "سيد فاروق" وهى هوية شخص يعمل فى الأجهزة الصحية بالمدينة.

وقالت الصحيفة، إن "فاروق"وهو مواطن أمريكى، كان الرجل المسلح الذى قتلته الشرطة وكان برفقة امرأة ايضا تحمل سلاحا حربيا وبندقية هجومية فى سيارة رباعية الدفع سوداء اللون وذلك فى تبادل لإطلاق النار على أحد الطرق.

وحسب صحيفة لوس انجليس تايمز، فإن الأجهزة الصحية فى سان برناردينو وظفت خبيرا صحيا اسمه سيد فاروق.

وأفاد مراسل وكالة فرانس برس، أن اسم سيد فاروق يظهر بشكل واضح على وثيقة رسمية لهذه الاجهزة.

وحسب محطة التلفزيون الأمريكية "أن بى سي"، فان السيارة الرباعية الدفع والسوداء اللون مسجلة باسم مواطن محلى يدعى سيد فاروق.

وهناك شخص ثالث مشتبه به وضالع فى عملية إطلاق النار التى أوقعت أيضا 17 جريحا، لكن الشرطة لم تؤكد حتى مساء الأربعاء هذه الفرضية.

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