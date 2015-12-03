ننشر صورة لـ"سيد فاروق" المشتبه به فى حادث إطلاق النار بكاليفورنيا

نشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية صورة لأحد المشتبه بهم فى حادث إطلاق النار بولاية كاليفورنيا، والذى أسفر عن مقتل 14 شخص ويدعى سيد فارق.

وأعلنت الشرطة الأميركية أنها قتلت أثنين من المشتبه بهم فى الحادث بينما رجحت أن يكون هناك مشتبه به ثالث مختفى، موضحة أن شرطياً أصيب بجروح خلال تبادل إطلاق النار مع المشتبه بهم.

وقالت "فيكى سيرفانتس"، وهى مسؤولة فى شرطة مدينة سان برناردينو التى تبعد ساعة عن لوس انجلوس، أن "مشتبها به قد يكون متواريا"، مضيفة أن "شرطيا أصيب بجروح خلال تبادل إطلاق النار بين المشتبه بهم ورجال الشرطة.

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