غرفة شركات السياحة تعقد مؤتمرا صحفيا اليوم لإعلان "ضوابط العمرة"

تعقد غرفة شركات السياحة برئاسة الدكتور خالد المناوى، مؤتمرا صحفيا، اليوم الخميس، للإعلان عن الضوابط والقواعد المنظمة لرحلات العمرة للموسم الجديد 1437 هـ ، بحضور عدد من قيادات الوزارة ورئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة برئاسة باسل السيسى وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة.

كان هشام زعزوع وزير السياحة، قد اعتمد الضوابط والقواعد المنظمة لرحلات العمرة لموسم 1437 هـ ، والتى تتضمن زيادة المسافة التى سيتم تسكين المعتمرين بها لـ 2000 متر بشرط توفير وسيلة انتقال "شاتل باص"، لتوصيل المعتمرين لأقرب نقطة للحرم الشريف.

وأكدت الضوابط أن الوزارة وافقت على تعديل بعض البنود الموجودة بالضوابط، منها تثبيت سنة الموديل2007 للأتوبيسات المقلة للمعتمرين نظرا للظروف الحالية التى تمر بها الشركات، وعدم قدرتها على تحديث الأسطول المملوك لها، كما نصت الضوابط على ألزام الشركات المنظمة لرحلات العمرة بألا تزيد مدة تنفيذ البرنامج عن خمسة عشر يوما فقط.

كانت لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة برئاسة باسل السيسى، تقدمت بمقترحات خاصة بالضوابط والقواعد المنظمة لموسم العمرة الجديد 1437هـ، والتى تضمنت اعتماد تصنيف السكن الصادر من هيئة السياحة السعودية والتى تعتمد عليه وزارة الحج السعودى فى تصنيفها واعتمادها واعتباره أساسًا لتصنيف الفنادق وتقييمه.

وطالبت اللجنة فى المقترحات المقدمة لوزارة السياحة، بأن يتم فتح مناطق جديدة بالإضافة إلى المناطق المقررة للسكن فى الموسم الماضى 1436 هـ، والتى كان مقررًا لها ألا تتعدى 1250 مترًا، حيث إن مشروع توسعه الحرم المكى الشريف أدى لإزالة عدد من الفنادق والعمائر، وهو ما يتطلب التدخل لإحلال سكن بديل مثل "منطقة العوالى– قربان الطالع والنازل– شارع الملك فهد– شارع الملك عبد العزيز"، شريطة أن تكون الفنادق والعمارات مصنفة طبقًا لتصنيفات هيئة السياحة السعودية.