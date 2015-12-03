واشنطن تؤكد نشر أنظمة الدفاع "أس-400" الروسية فى سوريا

>أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الامريكية "البنتاجون" ستيف وارين أن أنظمة الدفاع الروسية "أس-400" المضادة للصواريخ توجد بالفعل فى سوريا وتعمل حاليا فى المنطقة القريبة من مدينة اللاذقية.

وأوضح وارين، فى مؤتمر صحفى عقده عبر "سكايب" من بغداد، أن الولايات المتحدة على علم بوجود هذه الأنظمة فى سوريا، مؤكدا أنها ليس لها أى تأثير على مهام أو عمليات التحالف الدولى الذى تقوده الولايات المتحدة لمحاربة "داعش" فى سوريا.

ونفى المسئول الأمريكى وجود أى علاقة بين انخفاض عدد الغارات الجوية التى شنتها طائرات التحالف الدولى ضد "داعش" فى سوريا خلال الأيام الأخيرة ونشر أنظمة "أس-400" المضادة للصواريخ الروسية، قائلا "إن ذلك الانخفاض يرجع إلى انه لم يكن هناك مواقع مستهدفة بالصورة الكافية وفقا للخطط العسكرية خلال اليومين الماضيين.

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