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تجديد حبس رجل أعمال 15 يوما لاتهامه بتزوير مستندات حكومية وبيعها بمصر القديمة

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تجديد حبس رجل أعمال 15 يوما لاتهامه بتزوير مستندات حكومية وبيعها بمصر القديمة تجديد حبس رجل أعمال 15 يوما لاتهامه بتزوير مستندات حكومية وبيعها بمصر القديمة
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، حبس رجل أعمال 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتزوير المستندات والمحررات الرسمية المنسوب صدورها لجهات حكومية لبيعها للمواطنين مقابل مبالغ مالية.

أمرت نيابة القديمة، برئاسة المستشار محمد حسين، فى وقت سابق بحبس رجل أعمال 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتزوير المستندات والمحررات الرسمية المنسوب صدورها لجهات حكومية لبيعها للمواطنين مقابل مبالغ مالية، ووجهت له النيابة تهمة التزوير وأمرت بإرسال المضبوطات لمصلحة الأدلة الجنائية للتأكد من صحتها.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم يمتلك شركة شهيرة لتجارة السيارات بمصر القديمة، ويقوم بتزوير المستندات الممهورة بخاتم شعار الجمهورية والمنسوب صدورها للجهات الحكومية، لتسهيل تجارته.
>تم ضبط المتهم أثناء تواجده بطريق الكورنيش بمصر القديمة وبحوزته حقيبة عثر بداخلها على 3 أختام لشعار الجمهورية خاصة بالإدارة العامة لمرور القاهرة، ومكتب شهر عقارى شمال، و3 شهادات محو أمية بأسماء مختلفة مزورة، وشهادة جامعية مؤقتة باسم مصطفى محمود منسوب صدورها لكلية التجارة جامعة عين شمس ممهورة بخاتم شعار الجمهورية مزورة.

كما تم ضبط 9 شهادات الحصول على مؤهل جامعى خالية من البيانات معدة للتزوير، ورخصة قيادة كمبيوتر باسم وائل أ م مزورة، و9 تصاريح قيادة وتسيير دون البيانات، معدة للتزوير، و3 صور مذكرات فقد، إيصال سداد رسوم منسوب لوزارة العدل، و6 استمارات توكيلات بترخيص السيارات، 6 شهادات بيانات خاصة بالسيارات، شهادة طبية وجميعها خالية من البيانات معدة للتزوير.

وبمناقشته اعترف أمام اللواء جمال سعيد، حكمدار القاهرة، بقيامه بتزوير المستندات والمحررات الرسمية المنسوب صدورها لجهات حكومية بقصد بيعها للمواطنين مقابل مبالغ مالية وتولت النيابة العامة التحقيق، والتى أمرت بما سبق.

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مصر 365

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