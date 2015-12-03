سقوط 5 متهمين بينهم هاربان من السجن المؤبد بالقاهرة

وتمكن الرائد محمد الورداني معاون مباحث قسم شرطة الزيتون من ضبط " احمد ع ع " 25 سنة كهربائي ومقيم عين شمس والمحكوم عليه في القضية رقم 7649/2698 لسنة 2014م الزيتون " مخدرات " والمقضي فيها بالسجن المؤبد ، وتمكن النقيب كريم مجدي عبد العزيز معاون مباحث قسم شرطة الأميرية من ضبط " عمرو ح ح " 33 سنة عاطل ومقيم والمحكوم عليه في القضية رقم 5610/4847 لسنة 2014م النزهة " مخدرات " والمقضي فيها بالسجن المؤبد .
كما نجح النقيب مصطفى عبد الموجود معاون مباحث قسم شرطة المعصرة من ضبط " يوسف ع ع " 60 سنة تاجر والمحكوم عليه في القضية رقم 15456/6809 لسنة 2013م حلوان " قتل عمد " والمقضي فيها بالسجن 15 سنة ، و تمكن النقيب محمد نبيل البغدادى معاون مباحث قسم شرطة السلام أول من ضبط "محمد ع أ " 21 سنة طالب والمحكوم عليه في القضية رقم 22326/4062 لسنة السلام أول " سرقة بالإكراه " والمقضي فيها بالسجن 10 سنوات .
وتمكن الرائد اشرف سيف معاون مباحث قسم شرطة الخليفة من ضبط " ايمن م أ " 35 سنة عامل والمحكوم عليه في القضية رقم 2926/5743 لسنة 2014م الخليفة " سرقة بالإكراه " والمقضي فيها بالسجن 10 سنوات.