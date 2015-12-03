سقوط 5 متهمين بينهم هاربان من السجن المؤبد بالقاهرة

شن رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بإشراف اللواء خالد عبد العال، مساعد الوزير مدير أمن القاهرة، حملات أمنية استهدفت ملاحقة الخارجين عن القانون، وخاصة الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، وتمكنت من القبض على 5 من الهاربين من تنفيذ أحكام قضائية واجبة النفاذ عليهم بينهم متهمان هاربان من أحكام بالسجن المؤبد.

وتمكن الرائد محمد الورداني معاون مباحث قسم شرطة الزيتون من ضبط " احمد ع ع " 25 سنة كهربائي ومقيم عين شمس والمحكوم عليه في القضية رقم 7649/2698 لسنة 2014م الزيتون " مخدرات " والمقضي فيها بالسجن المؤبد ، وتمكن النقيب كريم مجدي عبد العزيز معاون مباحث قسم شرطة الأميرية من ضبط " عمرو ح ح " 33 سنة عاطل ومقيم والمحكوم عليه في القضية رقم 5610/4847 لسنة 2014م النزهة " مخدرات " والمقضي فيها بالسجن المؤبد .

كما نجح النقيب مصطفى عبد الموجود معاون مباحث قسم شرطة المعصرة من ضبط " يوسف ع ع " 60 سنة تاجر والمحكوم عليه في القضية رقم 15456/6809 لسنة 2013م حلوان " قتل عمد " والمقضي فيها بالسجن 15 سنة ، و تمكن النقيب محمد نبيل البغدادى معاون مباحث قسم شرطة السلام أول من ضبط "محمد ع أ " 21 سنة طالب والمحكوم عليه في القضية رقم 22326/4062 لسنة السلام أول " سرقة بالإكراه " والمقضي فيها بالسجن 10 سنوات .

وتمكن الرائد اشرف سيف معاون مباحث قسم شرطة الخليفة من ضبط " ايمن م أ " 35 سنة عامل والمحكوم عليه في القضية رقم 2926/5743 لسنة 2014م الخليفة " سرقة بالإكراه " والمقضي فيها بالسجن 10 سنوات.