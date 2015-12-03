حبس حداد لاتهامه بالاتجار بالهيروين وحيازة بندقية تركى بأوسيم

أمرت نيابة أوسيم، بحبس حداد 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة كمية من مخدر الهيروين وبندقية خرطوش.

واعترف المتهم عقب القبض عليه بحيازته المواد المخدرة للاتجار بها والسلاح النارى لاستخدامه فى الدفاع عن نفسه اثناء ترويجه المضبوطات.

وردت معلومات لضباط مباحث أوسيم تفيد بإتجار "عاطف.ا" حداد بالمواد المخدرة، وبإعداد كمين له تم القبض عليه وضبط بحوزته 3 أسطوانات تحوى بداخلها مسحوق الهيروين تزن 1200 جرام، وبندقية خرطوش تركى و4 طلقات، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، والمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم إخطار النيابة للتحقيق.