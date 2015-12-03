هاشتاج " توفيق عكاشة رئيسا للبرلمان" الأكثر تداولا على "تويتر"

تصدر هاشتاج " توفيق عكاشة رئيسا للبرلمان"، موقع التواصل الإجتماعى " تويتر"، والذى احتل المرتبة الثانية، ضمن قائمة الأكثر تداولاً فى التريند المصرى على موقع التدوينات القصيرة، وذلك عقب إعلانه الترشح لرئاسة مجلس النواب، بعد فوزه بمقعد البرلمان عن دائرة طلخا بمحافظة الدقهلية، فيما تباينت ردود الأفعال ما بين الإيجاب والسلب لدخوله ضمن قائمة ترشيحات رئاسة مجلس النواب المصرى .

أحد المغردين، قال: " يستحق عن جدارة رئاسة البرلمان" ، فيما أكد مغرد أخر قائلا " نهاية الحياه السياسية تبدأ باختيار " توفيق عكاشة رييسا للبرلمان"، وسخر أخر: " جلسات مجلس الشعب اللى جاى ده لازم يتم إستغلاله، علشان هيجيب إعلانات أكتر من نصف نهائى دورى أبطال أوروبا " .

فيما أيد أحد المعلقين، ترشحه لمجلس النواب ودافع العديد منهم عنه قائلين: " الراجل جايب أكتر أصوات في تاريخ البرلمان وبعده على طول مرتضى منصور..دى ثقافة معظم الشعب الحقيقى"، وقال ناشط أخر " أؤيد الدكتور توفيق عكاشة خير من يمثل مجلس الشعب الحالى".

كانت الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح، أطلقت "هاشتاج" ساخرا حمل عنوان "عكاشة رئيساً للبرلمان"، طالبت من خلاله بدعم الإعلامى توفيق عكاشة، لتولى رئاسة البرلمان المقبل.

- توفيق عكاشة:"سأخوض انتخابات رئاسة مجلس النواب..وهعيش خدام جزم المصريين"

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