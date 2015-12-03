المخترع صاحب فكرة وضع إعلانات على تذاكر المترو: تلقيت عروضا من دول أوروبية

قال المخترع المصري أحمد الطماوى، صاحب فكرة وضع الإعلانات على تذكرة المترو والذى وافقت وزارة النقل الإماراتية على تنفيذ فكرته، نظرا لأنها لم تنفذ بمصر، إنه تلقى عروضا لتنفيذ فكرته بعدد من الدول الأوروبية.

وأضاف "الطماوى"، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع "، إن فكرته تمثل "بيزنس"، وليس لديه أى مانع من تنفيذها فى أى دولة.

جدير بالذكر أن فكرة الطماوى، كانت باستغلال تذكرة المترو لتقديم عدد من الإعلانات عليها، الأمر الذى سيدر ملايين الجنيهات لوزارة النقل وإدارة المترو والتى سوف تمكنها من تحسين الخدمة للشعب المصرى، حيث التقى الطماوى وزير النقل السابق هانى ضاحى والذى وافق على الفكرة، لكنها لم تنفذ بسبب لوائح وقوانين هيئة المترو.

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