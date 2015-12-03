"الإسكان" تبدأ تشغيل محطة مياه 6 أكتوبر بشكل رسمى الثلاثاء المقبل

كشفت مصادر مطلعة، بوزارة الإسكان، أنه سيتم تشغيل محطة مياه أكتوبر يوم الثلاثاء المقبل.>وأضافت المصادر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن العينة الاولى التى حصلت عليها وزارة الصحة أثبتت نجاحها، بينما العينة الثانية فشلت نظرا لعدم معرفة الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بكيفية تشغيل المحطة بطريقة جيدة وهو ما أدى لتخزين المياه.

وأضافت المصادرن أنه تم الإستعانة بالشركة القابضة لمياه الشرب لتشغيل المحطة، وبالفعل استطاعت الشركة القابضة صرف المياه الراكدة بالمحطة وتشغيلها وهو ما عمل على نجاح العينة الثالثة.

وأوضحت المصادر، أنه من المقرر أن تقوم وزارة الصحة بأخذ عينة من مياه المحطة يومى السبت والأحد لتحليلها، والتأكد من جودة المياه المنتجة قبل ضخ المياه فى الخطوط الرئيسية، لافتة على أنه من المقرر بدء الضخ بشكل رسمى يوم الثلاثاء المقبل على أقصى تقدير.

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