ألمانيا تعتقل أستراليا انضم إلى قوات كردية فى محاربة داعش

>ذكر تقرير إخبارى مساء الخميس أن رجلا أستراليا شارك فى محاربة تنظيم داعش مع القوات الكردية تم اعتقاله فى ألمانيا وربما توجه إليه اتهامات.

وقالت محاميته جيسى سميث لهيئة الإذاعة الأسترالية إن آشلى ديبول 23 عاما وهو من كوينزلاند، كان فى أوروبا فى استراحة من ساحة المعركة عندما اعتقلته السلطات الألمانية.

وأضافت سميث أنه من غير الواضح ما إذا كان ديبول سيواجه اتهامات من جانب السلطات الألمانية أم سيتم ترحيله إلى حيث جاء بالعراق.

وفى حالة إعادة ديبول إلى أستراليا فإنه قد توجه إليه اتهامات حيث يعد الانضمام إلى قوات مسلحة تقاتل من أجل الإطاحة بحكومة معترف بها جريمة.

>