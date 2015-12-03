"سيلفى" وألعاب نارية احتفالا بفوز أشرف عمارة بمقعد البرلمان بالإسماعيلية

احتفل أنصار المرشح المستقل أشرف عمارة بفوزه بمقعد الدائرة الأولى بالإسماعيلية، بإطلاق الألعاب النارية فى محيط مقره الانتخابى، كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية معه.

وحصد عمارة المقعد الثانى بالدائرة الأولى بـ 20ألف و733 صوت مقابل 9025 صوتا، لمرشح حزب مستقبل وطن أحمد نصر الله ، ليكون النائب الثانى مع المهندس محمود عثمان الذى حسم المقعد من الجولة الأولى.

وتجمع أنصار عمارة فى منطقة الممر بمحيط المقر الانتخابى له للاحتفال بفوزه وأطلقوا الألعاب النارية ونظموا مسيرة بالسيارات.