إيران: اجتماع الرياض للمعارضة السورية قد يضر محادثات السلام

>نقلت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية عن مسئول إيرانى كبير مساء الخميس قوله إن اجتماع شخصيات للمعارضة السورية فى الرياض سيؤدى إلى فشل محادثات السلام السورية بين دول كبرى فى الغرب والشرق الأوسط.

وقال نائب وزير الخارجية الإيرانى حسين أمير عبد اللهيان لوكالة فارس "محادثات السلام فرصة للتوصل إلى حل سياسى لإنهاء الحرب فى سوريا، مثل هذه الاجتماعات فى الرياض تهدف إلى الإضرار بمحادثات فيينا".

وأضاف "الاجتماع فى الرياض سيتسبب فى فشل محادثات السلام فى فيينا بشأن سوريا"، ووجهت السعودية الدعوة إلى 65 شخصية من المعارضة السورية للاجتماع فى الرياض لمحاولة توحيد جماعات منافسة قبل جولة قادمة من محادثات السلام السورية.

واستضافت فيينا أول جولتى محادثات بشأن سوريا والتى جرت بين قوى كبرى ودول خليجية.

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