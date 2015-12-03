أخبار عاجلة

صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

إيران: اجتماع الرياض للمعارضة السورية قد يضر محادثات السلام

Google+ Print
إيران: اجتماع الرياض للمعارضة السورية قد يضر محادثات السلام إيران: اجتماع الرياض للمعارضة السورية قد يضر محادثات السلام

>نقلت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية عن مسئول إيرانى كبير مساء الخميس قوله إن اجتماع شخصيات للمعارضة السورية فى الرياض سيؤدى إلى فشل محادثات السلام السورية بين دول كبرى فى الغرب والشرق الأوسط.

وقال نائب وزير الخارجية الإيرانى حسين أمير عبد اللهيان لوكالة فارس "محادثات السلام فرصة للتوصل إلى حل سياسى لإنهاء الحرب فى سوريا، مثل هذه الاجتماعات فى الرياض تهدف إلى الإضرار بمحادثات فيينا".

وأضاف "الاجتماع فى الرياض سيتسبب فى فشل محادثات السلام فى فيينا بشأن سوريا"، ووجهت الدعوة إلى 65 شخصية من المعارضة السورية للاجتماع فى الرياض لمحاولة توحيد جماعات منافسة قبل جولة قادمة من محادثات السلام السورية.

واستضافت فيينا أول جولتى محادثات بشأن سوريا والتى جرت بين قوى كبرى ودول خليجية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020