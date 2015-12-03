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بالأسماء | 6 نواب أقباط في برلمان 2015 عن المرحلة الثانية من الانتخابات

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بالأسماء | 6 نواب أقباط في برلمان 2015 عن المرحلة الثانية من الانتخابات بالأسماء | 6 نواب أقباط في برلمان 2015 عن المرحلة الثانية من الانتخابات

البرلمان المصري

تنشر وكالة أنباء «ONA» النتائج النهائية غير الرسمية لعدد المقاعد التي حصل عليها الأقباط ،بعد فرز صناديق الاقتراع بالمرحلة الثانية والآخيرة لانتخابات النواب في 13 محافظة، ونجح 6 أقباط وهم:

روض الفرج وشبرا
> ايهاب عاطف راغب اسكندر – مصريين أحرار
> جون طلعت مفيد أبادير – مستقل

دائرة مدينة نصر

سمير غطاس – مدينة نصر

دائرة مدينة السلام
> ايليا البيسلي

دائرة منشية ناصر
> مني جاب الله

باب الشعرية
> نبيل بولس

يذكر أن اللجنة العليا للانتخابات أغلقت باب التصويت في اليوم الثاني من جولة الإعادة بالمرحلة الثانية والآخيرة لانتخابات النواب، في تمام التاسعة مساءً، وأجريت جولة الإعادة على مدار يومين، في 13 محافظة هم: “القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء”.

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أونا