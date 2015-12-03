الإسماعيلية وشمال سيناء.. محافظات محرمة على الأحزاب

كتب – محمد سامي – نانيس البيلي

حصدت الأحزاب على عدد من المقاعد في 11 محافظة من بين 13 هم محافظات المرحلة الثانية من انتخابات النواب، وأخفقت في الحصول على أي مقعد في محافظتين وهما الإسماعيلية وشمال سيناء، فأصبحت المحافظتين كأنهما محافظات محرمة على الأحزاب.

ففي محافظة شمال سيناء حصد المرشحون المستقلون جميع مقاعد دوائر المحافظة، حيث فاز بمقعدي الدائرة الأولى كلا من حسام رفاعي الكاشف (مستقل) ورحمي بكير (مستقل”، وفاز رمضان سرحان ( مستقل ) بمقعد الدائرة الثالثة بئر العبد ورمانة.

وفاز منذ الجولة الأولى بالمرحلة الثانية كلا من إبراهيم أبوشعيره ( مستقل ) بمقعد دائرة رفح والشيخ زويد، وجازي سعد ( مستقل ) بمقعد الدائرة الرابعة “وسط سيناء”.

وفي محافظة الإسماعيلية، فاز المرشحون المستقلون كذلك بجميع مقاعد دوائر المحافظة، حيث حسم الدائرة الأولى مدينة الإسماعيلية كلا من محمود عثمان و أشرف عمارة مستقل، وفي الدائرة الثانية بالإسماعيلية – مركزي القنطرة شرق وغرب

> فاز عصام منسي (مستقل)،

وحسم مقعدي الدائرة الثالثة بالإسماعيلية – مراكز الإسماعيلية وفايد وأبوصوير كل من أحمد شعيب مستقل والمستشار عبد الفتاح عبدالله مستقل، بينما حصد أحمد بدران البعلي (مستقل ) مقعد الدائرة الرابعة – مركزي التل الكبير والقصا.

يذكر أن اللجنة العليا للانتخابات أغلقت باب التصويت في اليوم الثاني من جولة الإعادة بالمرحلة الثانية والآخيرة لانتخابات النواب، في تمام التاسعة من مساء أمس الأربعاء، وأجريت جولة الإعادة على مدار يومين، في 13 محافظة هم: “القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء”.